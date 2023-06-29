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Dünya

Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

Titanik yolcu gemisinin enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusuna dalan ve içindeki 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının ilk parçaları yüzeye çıkarıldı.

Seyit Aydoğan  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu

Toronto

Patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları Kanada’nın St. John’s kentinde Horizon Artctic isimli gemiden karaya çıkarılırken görüntülendi.

CanadianPress’in haberine göre, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı ile iletişim, dalıştan kısa süre sonra kesildi.

Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edilirken, denizaltıdaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD ve Kanada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizaltının enkazına ulaşmak için uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı.

Titan denizaltısına ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlandı.

Vinçlerle gemiden indirilen gemi enkazının, plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görüldü.

Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.

Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, kalıntıların Kanada’nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" belirtildi.

Titan’ın batması ile ilgili soruşturmayı yürüten Jason Neubauer, "Kanıtlar, birkaç uluslararası yargı alanından müfettişlere bu trajedinin nedenine ilişkin kritik içgörüler sağlayacaktır. Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin tekrar yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olmak için yapılması gereken önemli miktarda iş var." açıklamasını yaptı.

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