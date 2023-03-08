TİKA'nın Lübnan'da hayata geçirdiği projelerde çalışan birçok kadın kendi ekmeğini kazanıyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Lübnan'da hayata geçirdiği projeler sayesinde birçok kadın, aile ekonomisine katkı sağlayarak kendi ayakları üzerinde durabiliyor.
Beyrut
Yaklaşık 3,5 yıldır derin bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan nüfusunun neredeyse yüzde 80'i yoksulluk sınırında hayat mücadelesi veriyor. Lübnan lirasının dolar karşısındaki ciddi değer kaybı insanları hem işinden ediyor hem de alım gücünü zayıflatıyor.
Böylesi zor bir süreçte erkeklerin yanı sıra kadınlar da ev ekonomilerine katkıda bulunmak için kolları sıvıyor.
Lübnan'da faaliyete başladığı 2010'dan beri tüm kesimlere yönelik birçok kalkınma projesine imza atan TİKA da bu bakımdan Lübnanlı kadınların destekçisi.
TİKA'nın hayata geçirdiği projelerde istihdam edilen pek çok kadın kendi ayakları üzerinde durabiliyor.
TİKA projeleri Lübnanlı kadınlara iş imkanı sağlıyor
Ülkede yoksulluk oranın en yüksek olduğu kuzeydeki Trablusşam ve Akkar'da TİKA'nın faaliyete geçirdiği 2 işletmede onlarca kadın kendi ekmeğini kazanıyor.
Bu projelerden biri Akkar'da açılan süt işletmesi. Çiftçilerden günlük satın alınan süt burada işlendikten sonra tereyağı, yoğurt, yöresel peynir gibi ürünlere dönüştürülerek marketlere satılıyor.
"Akkar Dairy" markası altında faaliyet gösteren işletmenin müdürü ve aynı zamanda Trablusşam Kadın İşçiler Cemiyeti Başkanı Esma Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de kurulan işletmenin asıl amacının kadınlara iş sağlamak olduğunu ve şu an 7 kadının daimi olarak burada çalıştığını söyledi.
Mustafa, "Ekonomik ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçen Lübnan'da işletmemizde çalışan kadınlar ev bütçelerine katkı sağlayabiliyor." dedi.
İnsan hayatına dokunan ve piyasada karşılık bulan bir üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Mustafa, "Bu işe 200 litre sütü işletmekle başladık ve şu anda günlük kullandığımız süt 1-1,5 ton arasında. Allah izin verirse ürünlerimizi çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Kendi markamız olan ayranı ve mozarella peynirini piyasaya sürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
"Ekonomik durum iyileşse de işime devam edeceğim"
Akkar Dairy'de çalışan evli ve 2 çocuk annesi Reva Süleyman, projede yer alma sürecini şöyle anlattı:
"Kovid-19 ve ülkedeki ekonomik krizin ardından eşime yardım etmek için Trablusşam Kadın İşçiler Cemiyetiyle bağlantıya geçtim. Bu projede yer aldım ve şu anda süt işletmesinde çalışıyorum. Burada bir aile gibiyiz ve mutluyum."
Özellikle böyle zor bir süreçte aile ekonomisine katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Süleyman, "İlk defa çalışıyorum. Daha önce iş tecrübem yoktu. Çalışmayı sevdim. Ülkedeki ekonomik durum iyileşse de işime devam edeceğim. Burada üretim yapıyoruz ve bu da hoşuma gidiyor." dedi.
Bir kadın olarak çalışma hayatına girmesinin toplumdaki karşılığına da değinen Süleyman, kendisine yönelik insanların davranışlarının olumlu yönde değiştiğini, daha fazla saygı görmeye başladığı izlenimi edindiğini aktardı.
"Depremzedeler için yardım kampanyası başlattık"
Lübnan'da TİKA'nın kadınlar için hayata geçirerek destek sunduğu bir diğer proje de Trablusşam kentinde yer alıyor.
"Birds of Life" Derneği tarafından kurulan kafe ve gıda üretim işletmesi Lübnanlı kadınlara iş imkanı sağlıyor.
TİKA'nın desteğiyle "Lfy's Garden" adında kendi yerel gıda markalarını kurduklarını belirten Dernek Başkanı Danielle Tleys, mevsimine göre organik gıda ürünleri ürettiklerini söyledi.
Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde Türkiye'nin TİKA vesilesi ile kendilerine el uzattığını ve dayanışma gösterdiğini belirten Tleys, "Bizlere zor zamanlarında yardım eli uzatan Türkiye'ye biz de deprem nedeniyle yardım eli uzatmak istedik. Depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattık. Battaniye, kışa dayanıklı termal elbiseler ve gerekli ihtiyaçları topladık." dedi.
Lfy's Garden'da çalışan 6 çocuk annesi aşçı Kefae Dimun da ilk defa bir işletmede çalışma imkanı bulduğunu aktardı.
Birçok kadın gibi eşine destek için çalıştığını ve kendi parasını kazandıktan sonra hayata bakış açısının değiştiğini dile getiren Dimun, "Artık hiç durmayacağım ve çalışmaya devam edeceğim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.