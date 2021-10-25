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Dünya

TİKA, Saraybosna Üniversitesi Ziraat ve Gıda Fakültesinin amfi tiyatrosunu yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile aynı ismi taşıyan üniversitenin Ziraat ve Gıda Fakültesinin amfi tiyatrosunu yeniledi.

Aldijana Hadzic, Lejla Biogradlija   | 25.10.2021
TİKA, Saraybosna Üniversitesi Ziraat ve Gıda Fakültesinin amfi tiyatrosunu yeniledi

Saraybosna

Fakültede düzenlenen törene katılan TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA'nın 1995'ten bu yana Bosna Hersek'te binden fazla projeyi hayata geçirdiğini anımsatarak, "Tarım alanında binlerce proje yapıldı. Daha çok da Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından acıların giderilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Bosna Hersek'te projelerin en önemli ortaklarının kadınlar olduğunu aktaran Çevik, ülkenin doğal kimliklerinin tamamına destek verdiklerini ifade etti.

Çevik, bugün açılışı yapılan amfi tiyatro ile projelerine ve Ziraat ve Gıda Fakültesi ile iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

Ziraat ve Gıda Fakültesi Dekanı Muhamed Brka da TİKA'nın eğitim alanında yapılan projelere büyük destek verdiğini belirterek, "Amfi tiyatronun yenilenmesi yaklaşık üç ay sürdü. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılışını yapamadık." diye konuştu.

Öğretim üyelerinden Dzenana Husremovic ise TİKA'ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, öğrencilerin çok daha iyi bir eğitim ortamı kazandıklarını kaydetti.

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