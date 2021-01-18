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Dünya

TİKA Güney Sudan'daki çiftçilere tavukçuluk ve arıcılık ekipmanı sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da tavukçulara ve arıcılara malzeme desteğinde bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 18.01.2021
TİKA Güney Sudan'daki çiftçilere tavukçuluk ve arıcılık ekipmanı sağladı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı ve Support Peace Initiative Development Organization iş birliğinde, tavuk yetiştiren çiftçilere iki 500 yumurta kapasiteli güneş kuluçka makinesi, 1500 yumurtalık civciv, yem, suluk ve çeşitli aşı sağladı. 

Proje kapsamında ayrıca arıcılar için 300 arı kovanı ve arıcılıkta kullanılan kıyafetler ile çeşitli ekipman temin edildi.

Kümesler, kovanlar ve diğer tüm ekipman, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, TİKA Cuba Program Ofisi Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve STK temsilcilerinin katıldığı törenle teslim edildi.

Törende konuşan Adigo, projenin ülkede çiftçiler için çok kıymetli olduğunu, üretime yönelik yardımların da ekonomik anlamda çok önemli olduğunu belirtti. TİKA'nın her zaman yanlarında olduğu ifade eden Adigo, bugüne kadar düzenlenen projelerden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Büyükelçi Biltekin de Güney Sudanlı çiftçilere yapılan yardımın ve üretime yönelik projelerin önemini vurguladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yardımların daha da önem kazandığını belirten Biltekin, Türkiye'nin daima Güney Sudan halkının yanında olduğu ifade etti.

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