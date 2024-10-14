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Dünya

TİKA, Cezayir'de mantar üretim çiftliği kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Sağlığın Geliştirilmesi ve Kalkınma Araştırmaları Vakfı (FOREM) işbirliğiyle mantar üretim çiftliği kurdu.

Muhammed Emin Canik  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
TİKA, Cezayir'de mantar üretim çiftliği kurdu

İstanbul

TİKA'dan yapılan açıklamada, Ajansın faaliyet gösterdiği çok sayıda ülkede ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için projeler yürüttüğü belirtildi.

Cezayir'de mantar üretiminin ülke ihtiyaçlarını karşılamada son derece yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, Cezayir'in Konstantin kentinde TİKA'nın FOREM Burc El-Kifan Eğitim ve İnovasyon Merkezi bünyesinde bir mantar üretim çiftliği kurduğu aktarıldı.

Çiftliğin açılışını Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz gerçekleştirdi.

Kurulan çiftlikte uzmanların mantar üretim sürecine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim vereceği bildirildi.

Çiftlikte günde iki kez hasat yapılmasının öngörüldüğü ve ilk mahsulün 1 ay içinde elde edilmesinin beklendiği aktarıldı.

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