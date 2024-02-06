Texas'ta 4 Müslüman gence saldıran sanığın "nefret suçu" ile yargılanması çağrısı
ABD’deki en büyük Müslüman sivil hakları ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), hafta sonu Texas’ta Filistin'e destek gösterisinden dönen 4 Müslüman gence saldıran sanığın “nefret suçu” ile yargılanması çağrısında bulundu.
New York
CAIR yetkilileri, Austin kenti belediye binası önünde düzenledikleri basın açıklamasında yetkililere seslendi.
CAIR-Austin Şubesi Başkanı Feyyaz Shah, hafta sonu gerçekleşen bıçaklı saldırının ülke genelinde artan Müslüman ve Filistin karşıtı nefretin son örneği olduğunu vurgulayarak, “Eyalet ve federal kolluk kuvvetlerini şüpheliye karşı nefret suçu soruşturması açmaya teşvik ediyoruz.” dedi.
CAIR-Dallas Şubesi Direktörü Mustafa Carroll da söz konusu nefret saldırısını kınadıklarını belirterek, “Filistin karşıtı ırkçılığın ve Müslüman karşıtı bağnazlığın Texas'ta ya da ülkemizin başka hiçbir yerinde yeri yoktur." ifadesini kullandı.
Austin Polis Departmanından yapılan açıklamada, olayın "önyargı amaçlı" olduğu ve bunun Nefret Suçları İnceleme Komitesi tarafından inceleneceği kaydedilmişti.
Olay
Texas’ın Austin kentinde, 4 Şubat’ta düzenlenen Filistin yanlısı gösteri sonrası araçla evlerine dönen 4 genç yolda saldırıya uğramıştı.
36 yaşındaki Bert James Baker, hakaretler ederek aracın aynasına bağlanmış Filistin kefiyesini yırtmaya çalışmış, araçtakilerin dışarı çıkıp müdahale etmeye çalışması üzerine de bıçakla gruba saldırmıştı.
Gruptakilerden 23 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı genç göğsünden bıçakla yaralanmış, ameliyata alınan gencin hayati tehlikeyi atlattığı açıklanmıştı.
Gözaltına alınan Baker hakkında, ölümcül silahla ağır saldırı suçlamasıyla dava açılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.