Dünya

Terör örgütü YPG/SDG, sivillerin Deyr Hafir'den güvenli tahliyesini engellemeye devam ediyor

Terör örgütü YPG/SDG'nin, Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği işgal altındaki Deyr Hafir bölgesinden sivillerin güvenli ve geçici tahliyesini engellemeye devam ettiği bildirildi.

Mustafa Deveci, Turgut Alp Boyraz  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Terör örgütü YPG/SDG, sivillerin Deyr Hafir'den güvenli tahliyesini engellemeye devam ediyor

Halep

Suriye ordusunun olası operasyon bitinceye kadar Deyr Hafir bölgesindeki sivillerin geçici olarak tahliyesi için belirlediği insani koridor bugün de açık tutuluyor.

Ordu, Deyr Hafir bölgesi ile Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolu üzerindeki insani koridorun bugün yerel saatle 17.00'ye kadar sivillerin geçişi için açık kalacağını duyurdu.

Öte yandan terör örgütü YPG/SDG'nin, işgal altında tuttuğu Deyr Hafir'den sivillerin geçici tahliyesini dün olduğu gibi bugün de engellemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Dey Hafir İlçe Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün Deyr Hafir ve çevresindeki sivillerin insani koridor üzerinden çıkışını engellemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Ordu, işgal altındaki Deyr Hafir ve çevresindeki sivillerin olası operasyon bitinceye kadar geçici tahliyesi için dün sabah M15 kara yolu üzerinde insani koridor açmıştı.

Terör örgütü, sivillerin tahliyesini engellemek için insani koridor üzerinde yer alan ve Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun birçok bölgesini beton bloklarla kapatmıştı.

İnsani koridorun terör örgütünce kapatılması nedeniyle aralarında çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının olduğu binlerce sivil bölgeden ayrılmak için farklı rotalara yönelmek zorunda kalmıştı.

