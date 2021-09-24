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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde göstericilere saldırısında 5 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, örgütün eylemlerini protesto eden göstericilere yönelik düzenlediği taşlı ve sopalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Mohamad Misto, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 24.09.2021
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde göstericilere saldırısında 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Habat Ahmed / AA

Haseke

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgütün işgalinde tuttuğu kentte toplanan bir grup, Kamışlı'daki BM binası yakınında gösteri düzenledi.

Fahiş yakıt ve ekmek fiyatlarını, örgütün bölgedeki kaynakları işgal etmesini ve çeşitli uygulamalarını protesto eden göstericiler, örgüt tarafından alıkonulan kişilerin salıverilmesini istedi.

Teröristlerin, göstericilere taş ve sopalarla düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Teröristler ayrıca gösteriyi takip eden gazetecilerin fotoğraf makinası ve kameralarını da kırdı.

Suriye'deki enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.



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