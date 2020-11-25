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Dünya

Terör örgütü yandaşlarından İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırı

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde saldırıda bunuldu.

Bayram Altuğ   | 25.11.2020
Terör örgütü yandaşlarından İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırı

Basel

İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

                    

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin saat 03.00-04.00 sularında terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını söyledi.

Saldırganların bira şişelerine doldurdukları kırmızı boyaları evinin penceresine ve duvarlarına fırlattığını aktaran Yıldız ayrıca duvarlara çirkin ifadeler yazıldığını belirtti.

Saldırganlar ayrıca Yıldız'ın evinin önündeki park halindeki araçlara da kırmızı boyalarla zarar verdi.

Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu.

Polis soruşturma başlattı

İsviçre polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı olan Şeref Yıldız, ağustos ayında İTT başkanlığına seçilmişti.


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