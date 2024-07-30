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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de 3 çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği Rakka ili ile Münbiç ilçesinden 3 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Eşref Musa  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de 3 çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

Tel Abyad

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki A.F.C. ile Rakka'dan 14 ve 15 yaşlarındaki A.A.S. ile M.A.A'nın PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Teröristlerin, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini hatırlatan Ahmed, kaçırılan veya alıkonulan çocuklar ile gençlerin, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti.

Ahmed, terör örgütü PKK/YPG'nin yılın başından bu yana Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için 35’ten fazla çocuğu kaçırdığını aktardı.

PKK/YPG, Suriye'de 2023'te 231 çocuğu zorla kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2023'e ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı açıklanmıştı.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü ifade edilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Suriye'de çocuklara karşı yapılan yüksek ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

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