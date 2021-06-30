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Dünya

Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Arap ülkelerinde 'sıcak' alarmı

Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı Arap ülkeleri, okullarda eğitime, iş yerlerinde de çalışmaya ara verme ve vatandaşlara güneşin yoğun olduğu saatlerde evden çıkmama şeklinde uyarılarda bulunma gibi bir dizi tedbir alma yoluna gitti.

Hacer Başer   | 30.06.2021
Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Arap ülkelerinde 'sıcak' alarmı

İstanbul

Hava sıcaklıklarını izleyen El Dorado Weather sitesi, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Irak'ın bazı kentlerinin son 24 saat içinde dünyada en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 15 bölge arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Aralarında Irak, Kuveyt, Libya, Cezayir, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu bazı Arap ülkeleri, etkili olan sıcak havaların olumsuz etkilerinden kaçınmak için vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Irak

Bu kapsamda, Irak'ın Basra, Diyala ve Kerbela gibi bazı vilayetlerindeki kamu kurumlarında bugün ve yarın çalışmaya ara verilirken, Salahaddin vilayetinde çalışma saatleri azaltıldı.

Ülkedeki meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada da, cumartesi gününe kadar devam edecek aşırı sıcak havalar nedeniyle güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü de trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç kullanmama, araç içinde patlayabilecek şarj ve parfüm gibi eşyalar bırakmama ihtarında bulundu.

Yapılan açıklamada ayrıca, sıcak havalarda yuvalarından çıkmaya meyilli yılan ve akrepler konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

Libya

Libya'da da özellikle ülkenin güney bölgelerinde yoğun görülecek hava sıcaklığının gölgede 48 derecenin üzerine çıkacağı, aşırı sıcakların hafta sonuna kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Ülkenin batısındaki el-Havamid kentindeki okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildi. Misrata kentinde de sıcaktan bunalan bölge sakinleri denize girerek rahatlamaya çalıştı.

"Libya El-Ahrar" kanalı da ülkede 13 gündür devam eden sıcak hava dalgasının 1987'den bu yana en uzun süreli sıcaklıklar olduğunu belirtti.

Mısır

Mısır'da da özellikle ülkenin güneyindeki etkili olacak sıcak hava konusunda uyarıda bulunuldu.

Pazar günü başlayan ve 9 Temmuz'a kadar devam etmesi beklenen sıcaklar havanın 2 Temmuz'da en yüksek seviyesine çıkıp Kahire'de 43 derece, güneyde ise 47 dereceyi bulacağı ifade edildi.

Yetkililer, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmama, araç içinde patlamaya elverişli eşya bırakmama uyarısı yaptı. İskenderiye kentinde de yeni tip koronavirüs önlemleri gölgesinde açılan sahillere sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişinin gittiği görüldü.

Cezayir

Cezayir'de de ülkenin güney bölgelerinde hava sıcaklığının 48 derecenin üzerine çıkacağı açıklandı.

Ülke vatandaşlarına sıcak havanın olumsuz etkilerinden kaçınma çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'daki yetkililer ise ülkedeki aşırı sıcaklar konusunda uyarıda bulundu.

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaşacağını ifade eden yetkililer, Medine, Riyad ve Kasım'da sıcaklığın, 45 ila 48 derece olacağını kaydetti.

Kuveyt

Kuveyt'te de hava sıcaklığının bugün 50 dereceye ulaştığı, perşembe günü 51, cuma günü de 53 dereceye çıkacağını ifade eden ilgili kurumlar, sıcak hava nedeniyle uyarıda bulundu.

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