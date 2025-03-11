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Dünya

Tel Aviv'in Gazze'deki 10 İsrailli esire karşılık ateşkesin 60 gün uzatılmasını önerdiği bildirildi

İsrail'in arabuluculara Gazze Şeridi'ndeki sağ 10 İsrailli esire karşılık, ateşkesin 60 gün uzatılması teklifini sunduğu öne sürüldü.

Faruk Hanedar  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Tel Aviv'in Gazze'deki 10 İsrailli esire karşılık ateşkesin 60 gün uzatılmasını önerdiği bildirildi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, saldırıları tamamen sona erdirmeyi reddeden Tel Aviv'in sunduğu teklifin uygulanabilirliği konusunda şüpheler olduğu ifade edildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katıldığı, İsrail müzakere heyetinin Doha'daki görüşmeleri sürdürdüğü ve ateşkesi Witkoff'un teklifine uygun olarak 60 gün uzatmayı kabul ettiği aktarıldı.

İsrail'in arabuluculara sunduğu teklifin "60 günlük ateşkesin devreye girdiği ilk gün Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli sağ esirin, son gün ise geri kalan esirlerin serbest bırakılmasını" içerdiği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'in saldırıları tamamen durdurmayı reddetmesinden dolayı bu girişimin uygulanabilirliğine ilişkin şüpheler barındırdığı kaydedildi.

Yeni müzakere turunun başladığı bildirilmişti

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, dün de Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

İsrail müzakere heyetinin dün "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turunun başladığını açıklamıştı.

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