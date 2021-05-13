Tel Aviv yakınlarında çok sayıda Yahudi bir Filistinliyi linç etmek istedi
İsrail vatandaşı çok sayıda Yahudinin Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde bir Filistinliyi linç girişiminde bulunduğu bildirildi.
İstanbul
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Yahudilerin, ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp ettikleri ve üzerine tükürdükleri görüldü. Saldırıya uğrayan Filistinlinin akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.
Benzer görüntüler Lid başta olmak üzere başka kentlerde de kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.