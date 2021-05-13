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Dünya

Tel Aviv yakınlarında çok sayıda Yahudi bir Filistinliyi linç etmek istedi

İsrail vatandaşı çok sayıda Yahudinin Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kentinde bir Filistinliyi linç girişiminde bulunduğu bildirildi.

Gülşen Topçu   | 13.05.2021
Tel Aviv yakınlarında çok sayıda Yahudi bir Filistinliyi linç etmek istedi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Yahudilerin, ellerindeki sopalarla Filistinliyi darp ettikleri ve üzerine tükürdükleri görüldü. Saldırıya uğrayan Filistinlinin akıbeti ile ilgili bilgi alınamadı.

Benzer görüntüler Lid başta olmak üzere başka kentlerde de kaydedilmişti.

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