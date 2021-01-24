TDV, İdlib'deki sivilleri her yağmurda çamur içinde kalan çadırlardan kurtararak briket evlere taşıyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki çadırlarda ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sivilleri, yaptıkları briket evlere yerleştiriyor.
İdlib
Toplamda 5 bin briket ev yapmayı planlayan TDV, bu zamana kadar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in Türkiye sınır hattındaki derme çatma çadırlara sığınan 1753 aileye briket ev temin etti.
TDV'nin İdlib'deki briket ev teslimi ve yardım dağıtım programına, Hatay Vali Yardımcısı ve Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki idare Amiri Salih Altun, TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, TDV gönüllüsü sanatçılar Murat Kekilli, Resul Aydemir, milli basketbolcu Furkan Aldemir, yazar Ferudun Özdemir ve eşi Suna Yurtalan Özdemir ile sosyal medya fenomenleri katıldı.
TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de çadırlarda mahsur kalanların acilen briket evlere taşınması gerektiğini söyledi.
Açık, "Briket evlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç olduğunu bütün herkese duyurmak istiyoruz. Görüldüğü gibi her yağmurda çadırlar, bırakın oturacak hali hiçbir şekilde içeri girilmeyecek hale dönüşüyor." dedi.
Çadırda yaşayanların gıdalarının ve giysilerinin kullanılmaz hale geldiğine de dikkati çeken Açık, "Bizim de misafirlerimize durumu göstererek, briket evlerin çoğalması için gayret etmemiz gerekiyor. Milletimizin destekleriyle çamur deryası içinde yaşam mücadelesi veren ailelerimizi sıcak yuvaya kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bölgeye gelen milli basketbolcu Furkan Aldemir de İdlib'deki hayatların başka olduğunu, herkesin gelip yerinde görmesi gerektiğini söyledi.
Aldemir, "Buradaki çocukların çektiği zorlukları anlatmak kolay değil. Buradaki insanların, sizlerin yardımlarına ihtiyacı var. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yardımlarınızı ve duanızı eksik etmeyin." dedi.
Çadırlarda yaşayan kişilerin, çocukların hayatlarının yardımlarla daha güzel olacağını dile getiren Aldemir, "Ayrıca bizim gelmemize vesile olan TDV'ye çok teşekkür ediyoruz. Onların vesile olduğu bu güzellikler, hem ülkemizin Müslüman devletler için önemli olduğunu gösteriyor hem buradaki insanların bizi sevmesine yardımcı oluyor." ifadelerine yer verdi.
Sanatçı Murat Kekilli de İdlib'deki dramı, yaşam mücadelesini yerinde görmek için geldiklerini belirtti.
Kekilli, "Gerçekten çok üzüldük. İçimiz parçalandı. Buradaki aileler çok ciddi yaşam savaşı veriyor." dedi.
Bölgedeki savaşın yeni başladığı değerlendirmesinde bulunan Kekilli, "İnsanların gıda ve barınma gibi acil temel ihtiyaçları var. Hiçbir şey yapmama hakkına sahipsiniz ama yapacağınız her iyilik bir gün karşınıza çıkacaktır ve sizi bulacaktır." diye konuştu.
Derme çatma çadırlarda yaşayan insanların en ufak bir iyiliğe dahi ihtiyacı olduğunu belirten Kekilli, "Kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor. Kimse isteyerek burada doğmadı. Bu insanlarla kardeş olduğumuzu unutmamamız lazım." dedi.
Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de hayırseverlerin gönderdiği kışlık yardımları İdlib'deki çocuklara ve ailelere teslim ettiklerini söyledi.
Aydemir, "Soğuktan çok üşümüş çocukları internette gören 4-6 yaş çocuklar, bu kardeşlerimize krem gönderdi. Biz de onların ellerine tek tek sürdük, gelen gofretleri çocuklara yedirdik. Çadırlarda yaşayan aileler sel felaketi, sağanak ve kar yağdığı zamanlarda zor durumda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.