Dolar
32.27
Euro
34.70
Altın
2,251.45
ETH/USDT
3,490.50
BTC/USDT
69,709.00
BIST 100
9,157.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayland'daki orman yangınları hava kirliliğini tehlikeli seviyeye çıkardı

Tayland'ın kuzeyinde devam eden orman yangınları, ülkedeki hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye çıkmasına neden oldu.

Aleyna Çil  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Tayland'daki orman yangınları hava kirliliğini tehlikeli seviyeye çıkardı

Ankara

Yerel basın kuruluşu Benar News'ün haberine göre, orman yangınlarının yol açtığı kirlilikten en fazla Chiang Mai kenti etkilendi.

Kirlilik Kontrol Departmanı, 15 bin hektardan büyük bir alanın kül olduğu bölgede "dışarıda vakit geçirmekten kaçınma ve koruyucu maske kullanma" uyarısı yaptı.

Merkez, insan sağlığı için havadaki azami toz sınırının metreküpte 37,5 mikrogram olduğunu fakat Chiang Mai'de bu miktarın metreküpte 42,4 ila 161,9 mikrogram seviyelerine çıktığını bildirdi.

Tayland'ın Jeoenformatik ve Uzay Gelişim Ajansı (GISTDA), 1 Ocak'tan 29 Mart'a kadar ülke genelinde 3 bin 748 noktada orman yangını tespit edildiğini kaydetti.

Tayland Sağlığı Bakanlığı, tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği için ülkenin kuzey kentlerinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Opas Karnkawinpong da 1 Ocak ile 19 Mart arasında ülkede 1,73 milyon kişinin, hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklara yakalandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Benzer haberler

Tayland'daki orman yangınları hava kirliliğini tehlikeli seviyeye çıkardı

Tayland'daki orman yangınları hava kirliliğini tehlikeli seviyeye çıkardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet