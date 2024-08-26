Dolar
34.02
Euro
38.09
Altın
2,523.87
ETH/USDT
2,740.20
BTC/USDT
63,772.00
BIST 100
9,615.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş’ta “Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı”na katılıyor.
logo
Dünya

Tayland'da sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Tayland'ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Zeynep Katre Oran  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Tayland'da sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Ankara

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin hanenin ülke genelindeki şiddetli yağışlardan etkilendiği bildirildi.

Sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 19 kişinin yaralandığı, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sel riskinin kuzeydeki Chiang Rai, Nan, Phayao, Phetchabun ile Phrae eyaletlerinde devam ettiği uyarısında bulunuldu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak
İklim politikalarından tartışmalı doğa odaklı çözümlere küresel ısınmayla mücadeledeki "samimiyet"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aziz milletimiz, bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı

Benzer haberler

Tayland'da sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Tayland'da sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Bartın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Endonezya'nın Ternate Adası'nda sel nedeniyle 11 kişi öldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sele neden oldu, 8 evi su bastı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak sele neden oldu, 8 evi su bastı
Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası "ulusal afet" ilan edildi

Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası "ulusal afet" ilan edildi
Yemen'in batısında meydana gelen selde 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı

Yemen'in batısında meydana gelen selde 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet