Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,180.90
BTC/USDT
48,295.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor.
logo
Dünya

Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde olduğu iddia edildi.

Bilal Güler   | 29.08.2021
Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi

Ankara

Afganistan'da yayın yapan Ariana News'in haberinde, Hibetullah'ın 4 gün önce Kandahar'a geldiği ileri sürüldü.

Hibetullah'ın Kandahar'da Taliban'ın önde gelen isimleriyle Afganistan'ın geleceği ve ülkede kurulacak hükümet hakkında görüştüğü belirtildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, daha önce yaptığı basın açıklamasında, grubun lideri Hibetullah'ın yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacağını söylemişti.

Taliban'ın Kabil'i kontrolü altına almasının ardından grubun Katar'da bulunan bazı liderleri Kandahar'a gitmişti.

Molla Hibetullah Ahundzade kimdir?

Önceki Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un ABD'nin düzenlediği drone saldırısında öldürülmesinin ardından 25 Mayıs 2016'da Taliban liderliğine Molla Hibetullah Ahundzade seçildi.

1980'lerde Sovyet işgaline karşı savaşan gruplara katılan 60 yaşındaki Ahundzade, Molla Mansur'un yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ahundzade'nin Mayıs 2016'da ortadan kaybolmasına kadar 15 yıl boyunca Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir köyde din dersleri ve vaazlar verdiği ifade ediliyor.

Molla Hibetullah Ahundzade'nin yaygın olarak bilinen ve Taliban tarafından yayımlanan tek bir fotoğrafı bulunuyor. Taliban lideri, daha önce grubun yargı sisteminin baş yargıcı olarak çalışıyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla
Yoğun bakımda zor nefes alan Kovid-19 hastası aşı çağrısı yaptı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi

Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu iddia edildi