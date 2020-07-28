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Dünya

Taliban Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu

Afganistan'da Taliban'ın Sözcüsü Mücahit, 31 Temmuz'dan başlamak üzere Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan ettiklerini, Taliban üyelerine 3 gün boyunca ateşkese uymaları konusunda talimat verildiğini ifade etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.07.2020
Taliban Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu

Ankara

Afganistan'da Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mücahit, yaptığı açıklamada, kendilerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşirse karşılık verileceğini vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, yaptığı açıklamada, Taliban’ın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenlik güçlerine kendilerini savunmak dışında herhangi bir saldırıda bulunmamalarına dair emir verildiğini kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bu sabah yaptığı açıklamada, 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılmasının yakında tamamlanacağını ve Taliban ile müzakerelerin bir haftada başlayabileceğini açıkladı.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında, Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da 1000'den fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.

Mahkum takası kapsamında, 14 Temmuz'a kadar Afgan cezaevlerindeki 4 bin 199 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 500'den fazla rehine serbest bırakılmıştı.

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