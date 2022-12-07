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Dünya

Taliban, Afganistan'da yönetime geldiğinden bu yana ilk kez halka açık idam uyguladı

Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetime gelmesinden bu yana cinayetten hüküm giyen bir kişiyi ilk kez halka açık şekilde idam etti.

Tuğba Altun   | 07.12.2022
Taliban, Afganistan'da yönetime geldiğinden bu yana ilk kez halka açık idam uyguladı

Ankara

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, Farah ilinin batısında yapılan idama, yüzlerce kişinin ve Kabil'den üst düzey Taliban yetkililerin katıldığını belirtti.

Mücahid, idam cezası kararının "çok dikkatli bir şekilde" alındığını, kararın ülkede yetkili 3 üst düzey mahkeme ve Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade tarafından onaylandığını ifade etti.

Kurbanın ailesinin şikayette bulunması üzerine Tajmir adlı suçlunun Taliban güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaydeden Mücahid, suçlunun cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Suçlunun, 5 yıl önce başka bir adamı öldürmekten, motosikletini ve cep telefonunu çalmaktan hüküm giydiği belirtildi.

Taliban'ın 1990'ların sonunda Afganistan'ı yönettiği dönemde, Taliban mahkemelerinde halka açık idamlar, kırbaç ve taşlama cezaları uygulanmıştı.

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