Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,326.30
BTC/USDT
19,277.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta partisinin ‘’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’’ programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geliyor Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürüyor
logo
Dünya

Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler ülkenin birçok kenti ve başkent Tahran'da devam ediyor.

Haydar Şahin   | 24.09.2022
Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor

Tahran

Tahran'da 22 Eylül Perşembe gecesi geç saatlerde biten gösteriler cuma akşamı yeniden başladı.

Başkentin Mutaharri, Settarhan ve Sadıkiye bölgelerinde birçok kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Araç sahipleri de korna çalarak protestoculara destek verdi.

Güvenlik güçleri gündüz saatleri itibariyle şehrin belirli noktalarında güvenlik önermeleri aldı. Daha önce Veliasr Meydanı ve Keşaverz Bulvarı çevresinde alınan önlemler bugün genişletilerek Cihat Meydanı'na kadar ulaştı.

Motorlu devriyelerin ve çevik kuvvet polisinin yanı sıra sivil giyimli kişilerin de alınan tedbirlerde görev aldığı görüldü.

Gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Göstericiler çöp konteynerlerini yakıp barikat kurarken güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı

Sosyal medya paylaşımlarına göre, ülkenin pek çok kentinde 2 gündür onlarca üniversite öğrenci temsilcisi ve öğrencinin evlerinden gözaltına alındığı belirtildi.

İran Öğrenci Konseylerinin Telegram kanalına göre, Tahran Üniversitesindeki gözaltına alınan öğrenci sayısı 30'a ulaştı.

Öte yandan bugün de akşam saatleri itibariyle internete kısıtlama getirilerek sosyal mecralara erişim tamamen engellendi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı
Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı
Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak

Benzer haberler

İran devlet televizyonu gösterilerde ölenlerin sayısının 35'e ulaştığını açıkladı

İran devlet televizyonu gösterilerde ölenlerin sayısının 35'e ulaştığını açıkladı

Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor

Ukrayna, İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etti

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ülkede ölümlere yol açan protestolara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ülkede ölümlere yol açan protestolara ilişkin açıklama
ABD'den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım

ABD'den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım

Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenlendi

Tahran'da yönetime destek yürüyüşü düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet