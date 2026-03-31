Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın Merkezi eyaletinde, ABD-İsrail saldırısında 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ahmet Dursun, Burak Dağ, Ahmet Dursun  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İran'ın Merkezi eyaletinde, ABD-İsrail saldırısında 11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Ankara/Kudüs

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, ABD-İsrail, gece Merkezi eyaletinin Mehallat ilçesinde yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.

Merkezi Vali Yardımcısı Hasan Kameri, "Amerikan-Siyonist düşmanın dün gece Mehallat ilçesine düzenlediği saldırıda 11 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı." dedi.

Kameri, Doğrudan saldırıya uğrayan 3 yerleşim biriminde önemli hasar meydana geldiği saldırıda 4 konutun tamamen yıkıldığı 4'ünün de ağır hasar gördüğünü belirtti.

ABD-İsrail'in İran'daki tarihi camiyi doğrudan hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD-İsrail sabah saatlerinde Zencan Azam Camisi'ni doğrudan hedef aldı. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yapımı 19. yüzyılda tamamlanan tarihi caminin ana avlusunun yanındaki toplantı salonu ve kütüphanenin de içinde olduğu binanın saldırı sonucu yıkıldığı bilgisi verildi.

İran basınında yayımlanan görüntülerde, tarihi caminin minarelerinin de saldırıda büyük hasar aldığı görüldü.

İsrail ordusu: Tahran'da İran'ın altyapısına yönelik hava saldırısı dalgasını tamamladık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın altyapısının hedef alındığı saldırılarının yoğunlaşarak sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İran'ın altyapı tesislerinin hedef alındığı saldırılara ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

