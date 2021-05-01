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Dünya

Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi

Bahtiyar Abdülkerimov,Nazir Aliyev Tayfur   | 01.05.2021
Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan'daki silahlı çatışmada can kaybı sayısı 49'a yükseldi

Taşkent

Tacikistan-Kırgızistan sınırında 29 Nisan perşembe meydana gelen silahlı çatışmada can kaybı 49'a yükseldi.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde önceki gün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 34'e, yaralananların sayısının ise 173'e çıktığını bildirdi.

Tacik basını da silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının listesine yer verdi.

Haberde, çatışmada ölen Tacik vatandaşları sayısının 15'e çıktığı kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin 7'sinin asker olduğu aktarıldı.

Tacik basını, daha önce silahlı çatışmada 90'a yakın Tacik vatandaşının yaralandığını yazmıştı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.

İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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