Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,917.30
BTC/USDT
87,280.00
BIST 100
11,399.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti

Taşkent

Tacikistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan’dan yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen silahlı kişiler ile Tacik sınır güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, çatışmada sınır karakoluna saldıran 3 kişi ile 2 Tacik askerinin öldüğü belirtildi.

Çatışmanın, son bir ayda Tacikistan-Afganistan sınırında yaşanan ve birkaç sivil ve askerin ölümüne neden olan üçüncü saldırı vakası olduğu anımsatılan açıklamada, Afganistan hükümetinin sınırda güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği savunuldu.

Açıklamada, sınırda güvenliğin sağlandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
62 kez müebbete çarptırılan deprem sanığına mahkeme heyetine hakaretten de dava
Bakan Uraloğlu: Hava sahamızı kesintisiz ve etkin şekilde yöneten altyapımızı çok daha güçlü hale getiriyoruz
Malatya'da depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Bakanı Yumaklı: Dileğimiz, Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde yasalaşması ve yürürlüğe girmesi
Başsavcılık, "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüphelinin ifadeye getirilmesi talimatı verdi

Benzer haberler

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet