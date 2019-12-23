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Dünya

Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.

23.12.2019
Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

Ankara

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.

Kilit isimlere suçlamada bulunulmadı

Başsavcılık, cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltmedi.

Cinayette parmağı olan eski Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlamada bulunulmadı.

Asiri serbest bırakıldı

Başsavcılık, cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

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