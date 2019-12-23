Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası
Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.
Ankara
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.
Kilit isimlere suçlamada bulunulmadı
Başsavcılık, cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltmedi.
Cinayette parmağı olan eski Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlamada bulunulmadı.
Asiri serbest bırakıldı
Başsavcılık, cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.
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