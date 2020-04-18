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Dünya

Suudi Arabistan'daki Hira ve Sevr mağaralarını düzenleme projesine start verildi

Suudi Arabistan'da bulunan kutsal kent Mekke'deki Hira ve Sevr mağaralarının düzenlenmesi projesinin başlatılması için start verildi.

Sofya Hocabaşi,Gülşen Topçu   | 18.04.2020
Suudi Arabistan'daki Hira ve Sevr mağaralarını düzenleme projesine start verildi

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağından istifade edilerek söz konusu projenin "acilen" uygulamaya konulması talimatı verildi.

Hira ve Sevr mağaralarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi projesinin, bu alanlarda zamanla ya da bazı ziyaretçilerin bilinçsiz davranışları nedeniyle oluşan bozulmaları ortadan kaldırmayı hedeflediği kaydedildi.

Haberde, söz konusu projenin, bu bölgelerin sürekli ziyaretçi alması nedeniyle daha önce gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Hira Mağarası, Mekke'nin kuzeyindeki Nur Dağı'nda yer alıyor. Hira Mağarası, son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği yer olma özelliği taşıyor. Mekke'nin güneyindeki Sevr Mağarası ise Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında Hazreti Ebu Bekir ile barındığı mağara olarak biliniyor.

Suudi Arabistan yönetimi 2 Nisan'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mekke ve Medine'de daha önce kısmi olan sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı almıştı.


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