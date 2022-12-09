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Dünya

Suudi Arabistan'daki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde 'ortaklığı güçlendirme' kararı alındı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nden Çin'in, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin desteklenmesi, taraflar arasında ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin Pekin'de düzenlenmesi" kararı çıktı.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu   | 09.12.2022
Suudi Arabistan'daki Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde 'ortaklığı güçlendirme' kararı alındı

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla bugün düzenlenen zirvenin kapanış bildirisi yayınlandı.

"Riyad Bildirisi" ismini taşıyan metinde Çin ile Arap ülkeleri arasında farklı alanlarda işbirliğini derinleştirme ve stratejik ortaklığı pekiştirme konusunda görüş birliği sağlandı.

Bildiride, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ve "Kuşak ve Yol Girişimi"ne ortak olunmasının önemi vurgulandı ve bunun umut vadeden fırsatlar doğuracağı ifade edildi.

Bölgesel ve uluslararası krizlere vurgu

Bildiride, Filistin meselesinin Orta Doğu'nun temel meselesi olduğu ve bu soruna iki devletli çözüm modeline binaen adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiği kaydedildi.

Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan krizlere çözüm bulmak için uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak hareket edilmesi gerektiğine değinilen bildiride, Lübnan, Somali ve Sudan'ın; istikrarın sağlanması, kalkınma ve terörle mücadelede harcadığı çabanın da desteklenmesi istendi.

İşbirliğinin önemi vurgulandı

Çin ve Arap ülkeleri arasında farklı alanlarda işbirliğinin önemine değinilen bildiride, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve yeşil kalkınmanın gerçekleşmesine yönelik girişimlerin desteklenmesine karar verildi.

İnsan hakları alanındaki uluslararası işbirliğinin karşılıklı saygı ilkesine dayanması gerektiği belirtilen bildiride, insan hakları meselelerinin siyasallaştırılması ve devletler üzerinde baskı kurmak ve içişlerine karışmak için bir araç olarak kullanılmasının reddedildiği dile getirildi.

Bildiride, "demokrasinin korunması" bahanesiyle ülkelerin içişlerine karışılmasının reddedildiği, "Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" ilkesine de bağlı kalınacağı belirtildi.

Bildiride, bir sonraki zirveye Pekin'in ev sahipliği yapmasına karar verildiği ancak zirve tarihinin, taraflar arasında yapılacak istişareler sonucunda açıklanacağı kaydedildi.


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