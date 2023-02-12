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Dünya

Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 81 milyon dolar bağış toplandı

Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında, yaklaşık 305 milyon riyal (81,2 milyon dolar) toplandı.

İbrahim Khazen, Hacer Başer   | 12.02.2023
Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 81 milyon dolar bağış toplandı

Suudi Arabistan

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu, toplanan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya, 1 milyon 4 bin 913 kişinin bağışta bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu ana kadar toplanan yardımların 304 milyon 885 bin 77 riyale (81,2 milyon dolar) ulaştığı aktarıldı.

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