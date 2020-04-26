Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç’te Covid-19 tanısı konulduktan sonra tedavi edilmeden evine yollanan Emrullah Gülüşken, Bakanlığa ait ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Suudi Arabistan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kısmi olarak kaldırıldı.

Sofya Hocabaşi,Safiye Karabacak   | 26.04.2020
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Mekke ve daha önce karantinaya alınan mahalleler dışında kısmi olarak kaldırıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bugünden itibaren yerel saatle 09.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestisi getirilmesini öngören bir kararname yayınladı.

Ülke genelinde 13 Mayıs'a kadar uygulanacağı belirtilen karar, daha önce 24 saat sokağa çıkma yasağı getirilen Mekke ve karantina altına alınan mahalleleri kapsamıyor.

Kararnameyle ayrıca 29 Nisan-13 Mayıs arasında alışveriş merkezleri, toptan ve perakende satış mağazalarını da kapsayan bazı ekonomik ve ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına izin verildi.

Suudi Arabistan genelinde Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde, farklı saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede, 23 Mart'tan itibaren 21 gün süreyle 19.00-06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmış, 12 Nisan'da yasak süresiz uzatılmıştı.

Suudi Arabistan, 2 Nisan'da ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı almış, 6 Nisan'da 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 16 bin 299, virüs kaynaklı can kaybının 136'ı olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi
İtalya Başbakanı'ndan ekonomi için karantina tedbirlerinin 4 Mayıs'ta gevşetileceği sinyali
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı
Tunceli'de evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın şofben ihtiyacını Mehmetçik karşıladı

Benzer haberler

Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi

Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi

İtalya Başbakanı'ndan ekonomi için karantina tedbirlerinin 4 Mayıs'ta gevşetileceği sinyali

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

SETA Koordinatörü Üstün: Başkanlık seçimlerininde sağlık sigortası meselesi Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak

SETA Koordinatörü Üstün: Başkanlık seçimlerininde sağlık sigortası meselesi Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor