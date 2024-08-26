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Dünya

Suudi Arabistan'da 19 ülkeden katılımla düzenlenen "2024 Şahin Müzayedesi" sona erdi

Müzayede, 20 günde 10 milyon riyali (yaklaşık 2 milyon 665 dolar) aşan 866 şahin satıldı. Açık artırmada bu yıl satılan en pahalı şahin, 400 bin riyale (yaklaşık 106 bin dolar) ABD'den "Triangle Gyr" türündeki en pahalı kuş oldu.

Mehmet Nuri Uçar  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Suudi Arabistan'da 19 ülkeden katılımla düzenlenen "2024 Şahin Müzayedesi" sona erdi

Riyad

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 19 ülkeden, 56 önde gelen üretim çiftliğinin katılımıyla düzenlenen "2024 Uluslararası Şahin Müzayedesi" sona erdi.

Suudi Arabistan Şahin Kulübünün Riyad'ın kuzeyindeki Malham'daki merkezi, açık artırma platformunda sergilenen en ünlü şahinlere teklif vermek için yarışan büyük üretim çiftliklerine ev sahipliği yaptı.

Bu çerçevede 20 günde 10 milyon riyali (yaklaşık 2 milyon 665 dolar) aşan 866 şahin satışının ardından müzayede sona erdi.

Suudi Arabistan Şahinler Kulübü Sözcüsü Velid et-Tavil, yaptığı açıklamada, kulübün Malham'daki genel merkezinde dördüncüsü bu yıl düzenlenen etkinlikte yüzlerce şahini ağırladığını ifade etti.

Bazı şahinlerin, 11 müzayede gecesi boyunca sergilendiğini aktaran Tavil, bazılarının da uluslararası müzayedeye akın eden katılımcı çiftliklerin stantlarında görücüye çıktığını ifade etti.

Tavil, şahin meraklılarından gelen yoğun talep sonucunda katılımcı çiftliklerin, nadir türlerle tedariklerini artırmasının dikkati çektiğini belirterek, kulübün teşvikiyle, 28 Kasım'da yerli ve yabancı şahin avcılarının katılımıyla başlayacak "Kral Abdülaziz Şahinleri Festivali"nde müzayede şahinlerine büyük ödüller veren turlar tahsis edildiğini aktardı.

Açık artırmada şahin üretim çiftlikleri için 2024 yılında düzenlenen uluslararası müzayedede 400 bin riyal (yaklaşık 106 bin dolar) ile en pahalı şahinin bu yıl ABD'deki Pacific Northwest Çiftliği'nden "Triangle Gyr" (Ultra Beyaz) türünde olduğunu belirten Tavil, bu etkinliğin yerel ve uluslararası şahin ve üreticilerini bir araya getiren doğrudan ve hızlı rekabetçi bir müzayede olduğunu, açık artırmanın canlı yayın ve kulübün sosyal medya platformlarındaki resmi hesaplarında yayımlandığını kaydetti.

Alanının en büyük etkinliği

Dünyada alanının en büyük etkinliği olan uluslararası şahin üretim çiftlikleri müzayedesi, bu yıl katılan çiftliklerdeki gelişimi ve çeşitliliği ortaya koydu.

Müzayedede, yerel üretim çiftliklerinin katılımındaki gözle görülür büyümenin yanı sıra şahincilik alanında yatırımı desteklemek için yeni ufuklar açmayı ve yatırımı desteklemek için yeni ufuklar açmayı başardı.

Buna yerel üretim çiftliklerinin katılımında gözle görülür bir büyüme eşlik etti. Müzayedede en iyi üretim uygulamalarını öğrenen, müzayedeye katılan önde gelen üretim çiftlikleri ile deneyim ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Müzayede, şahinsevenler ile şahin üreticilerinin her yıl bir araya geldiği, Suudi Şahin Kulübü'nün belirlediği protokoller çerçevesinde, şahin alım satım anlaşmalarının yapıldığı uluslararası bir platform oluşturuyor.

Müzayede, katılımcı çiftliklere bir dizi şahin sunuyor ve televizyon kanallarında ve kulübün sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan açık artırma platformunda şeffaf bir şekilde teklif veriliyor. Kulüp her müzayede gecesinden önce teklif edilen şahinleri duyuruyor. Müzayedenin başlamasından kısa süre önce ise özel bir odada şahini doğrudan ön izleme imkanı sunuluyor.

Müzayede, Suudi Şahin Kulübü'nün şahin hobisi, yetiştiriciliği, üretimi ve bakımı konusunda gelişim ve yenilik alanında liderliği temsil etmek, şahin avcılığı yapanlar, amatörler ve ilgilenenler için elit ırklar sağlamak, şahinciliğin kadim tarihi ve insani mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Suudi Arabistan'ın Malham kentinde 5 Ağustos'ta başlayan müzayede, 20 gün sürdü.

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