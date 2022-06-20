Dolar
17.31
Euro
18.24
Altın
1,838.43
ETH/USDT
1,126.90
BTC/USDT
20,638.00
BIST 100
2,533.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkeye seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar aldı.

Mustafa M. M. Haboush, Hacer Başer   | 20.06.2022
Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

İstanbul

Resmi haber ajansı SPA'da konuyla ilgili bir haber yayımlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay önce Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya getirilen seyahat yasağının kaldırıldığı, söz konusu kararın salgın durumuna ilişkin yapılan takip sonucu alındığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları arasında park çalışması gerginliği
Beykoz'da 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü
Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi
Pınar Gültekin cinayeti davasında müebbet alan sanık Avcı'nın cezası haksız tahrikle 23 yıla indi

Benzer haberler

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 4 ülkeye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan bu yılki hac planını açıkladı

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu

Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu
ABD'nin Suudi Arabistan'a 'ilişkileri sıfırlamaya hazır olduğunu' bildirdiği iddia edildi

ABD'nin Suudi Arabistan'a 'ilişkileri sıfırlamaya hazır olduğunu' bildirdiği iddia edildi
Washington için Riyad'ın önemi yeniden artıyor

Washington için Riyad'ın önemi yeniden artıyor