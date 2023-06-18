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Dünya

Suudi Arabistan, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunu Kurban Bayramı'ndan sonra açacak

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunun, Kurban Bayramı'ndan sonra açılacağı bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay, Ekrem Biçeroğlu  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Suudi Arabistan, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunu Kurban Bayramı'ndan sonra açacak

Ankara

Suudi Arabistan'ın El-Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, bayramın ardından açılacak.

Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmalara başlayacağı günle ilgili net bir tarih verilmedi.

Bu konunun, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ikili görüşmede konuşulduğu bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile dün başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bin Ferhan, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını hatırlatarak, "Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'dan İran'a dışişleri bakanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 17 yıl önce gerçekleşmişti.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran'da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran'da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

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