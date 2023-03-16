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Suudi Arabistan: İran'la yapılan anlaşma ülkelerin işlerine karışmama ilkesine dayanıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin İran ile yaptığı diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasını içeren anlaşmanın devletlerin egemenliğine saygı ve işlerine karışmama esasına dayandığını söyledi.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Suudi Arabistan: İran'la yapılan anlaşma ülkelerin işlerine karışmama ilkesine dayanıyor

Novakşot

Bin Ferhan, Moritanya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Suudi Arabistan'ın "İran'daki kardeşleriyle iki yıldan uzun süredir Çin, Umman ve Irak'ın ev sahipliğinde görüşmeler yaptığını" söyleyen Bin Ferhan, ülkesinin İran'la diyalog halinde olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan ile İran arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşma, devletlerin egemenliğine saygı, işlerine karışmama ve iyi komşuluk ilkelerine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın önemine dikkati çeken Bin Ferhan, Suudi Arabistan’ın bu anlaşmayla Basra Körfezi'nde güvenlik ve istikrarın artmasını beklediğini söyledi.

Bin Ferhan'dan "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma" mesajı

Konuşmasında Bin Ferhan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değindi.

Depremlerin Türkiye ve Suriye'de can ve mal kaybına yol açtığını hatırlatan Bin Ferhan, bir kez daha taziyelerini dile getirerek, "Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye'deki kardeşlerle dayanışma içinde olduğunu belirtiyor ve içten taziyelerini ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Yemen ve Filistin meseleleri

Bin Ferhan ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'de hükümet ile Husiler arasında tam ve kalıcı bir ateşkesle siyasi sürecin başlamasına yönelik uluslararası çabaları desteklediğini söyledi.

Filistin meselesine değinen Bin Ferhan, "Suudi Arabistan, Filistin halkını, meşru haklarını geri kazanması için destekledi ve desteklemeye de devam ediyor. Krallık, Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözüm bulmayı hızlandırmak için destekleyici konumunu da teyit ediyor." diye konuştu.

İİT 49. Dışişleri Bakanları Toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ile Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki gelişmeler gündemiyle Moritanya'da başlamıştı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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