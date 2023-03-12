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Dünya

Suudi Arabistan: İran ile anlaşma tüm meselelerin çözüldüğü anlamına gelmiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere yapılacak anlaşmanın "tüm meselelerin çözüldüğü anlamına gelmediğini" belirtti.

Çağrı Koşak  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Suudi Arabistan: İran ile anlaşma tüm meselelerin çözüldüğü anlamına gelmiyor

İstanbul

Suudi Arabistan destekli Şarkul Evsat gazetesine konuşan Bin Ferhan, "İran ile yapılan anlaşma, meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki ortak arzunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, "iki ay içerisinde İran ile ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlandıklarını" kaydederek, gelecek dönemde karşılıklı ziyaretlerin yapılabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan ve İran arasında varılan anlaşmada Çin'in rolüne değinen Bin Ferhan, "Bölgede güvenlik ve istikrar ortamının oluşturulması konusunda Pekin ve Tahran ile ortak çıkarlarımız var." ifadelerine yer verdi.

Yedi yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasında varılan anlaşma, 10 Mart'ta İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

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