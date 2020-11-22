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Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Ammar El Khalfi,Hamdi Yıldız   | 22.11.2020
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

İstanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

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