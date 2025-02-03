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Dünya

Suriye'nin Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil öldü

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Ömer Koparan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Suriye'nin Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil öldü

Münbiç

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Düzenlenen terör saldırısında 14 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

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