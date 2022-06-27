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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 27.06.2022
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi

Cerablus

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'un Tel Ali ve Selce köylerinde araçlara yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.

Terör saldırılarında yaralanan 5 sivil Cerabus'taki hastanelere nakledildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın sabah saatlerinde Cerablus ilçesinin güney kırsalına gerçekleştirdiği füze saldırılarında 3 sivil yaralanmıştı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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