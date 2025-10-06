Suriye'nin Halep ilinde patlama meydana geldi
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde Eşrefiyye Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi.
Halep
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün işgali altında yer alan Eşrefiyye Mahallesi'nde bir parkta şiddetli patlama oldu.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgeden yükselen dumanlar Halep semalarını kapladı.
Patlamanın kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleri
Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.
Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.
Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.
Baas rejiminin yıkılmasının ardından da Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, bu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi.
Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.