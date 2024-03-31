Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ömer Koparan  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı Fotoğraf: Saher el Hacci/AA

Azez

Kilis'in karşısında muhaliflerin kontrolündeki Azez'de işlek caddede araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 20 sivil de yaralandı.

Saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yaralılar Azez Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" mesajı
Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
"Kalkan-18" operasyonlarında 20 göçmen kaçakçısı ve 559 düzensiz göçmen yakalandı
Sırbistan'da Sancaklı siyasi ve dini liderler Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldi
Dijital Dönüşüm Ofisinden oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı

Benzer haberler

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı

İsrail'in Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'de eşi ve 3 çocuğunu kaybeden acılı anne, bir ramazanı daha buruk geçiriyor

BM: Suriye genelinde en az 12,9 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

BM: Suriye genelinde en az 12,9 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor
Suriye'deki ABD askerleri, helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için sözde anma etkinliğine katıldı

Suriye'deki ABD askerleri, helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için sözde anma etkinliğine katıldı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Terör, Suriye'de en büyük tehdit haline gelmiştir

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Terör, Suriye'de en büyük tehdit haline gelmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet