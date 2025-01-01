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Dünya

Suriyeliler, Şam'da hem Rejim'in yıkılmasını ve hem yeni yılı coşku içinde kutladı

Suriyeliler, başkent Şam'da hem Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı.

Enes Canlı  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Suriyeliler, Şam'da hem Rejim'in yıkılmasını ve hem yeni yılı coşku içinde kutladı Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Şam

Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.

Saatler gece yarısına geldiğinde meydanda havai fişek atılması Suriyelilerin sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Meydanda toplananlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Suriyeliler, AA muhabirine, 8 Aralık'ta Beşşar Esed'in başında olduğu rejimin yıkılması ve 2025'e ilişkin duygularını anlattı.

Meydana oğluyla gelen Suriyeli Reşa Kenan, "Mutluluğumuz tarif edilemez. Bundan 14 yıl mahrumduk. Suriyelilerin mutluluğu tarif edilemez. Sonunda emniyete kavuştuk, korkumuz kalmadı. Elhamdülillah bu mutluluğu tarif edemem." diye konuştu.

Fadi Vehb, ailesi ve çocuklarıyla kutlamalarda, "Bu yıl çok güzel, Allah bize bir iyilik yaptı. Bu sene inşallah daha iyi olacak." dedi.

Dünyanın dört bir yanına göçmen, sığınmacı olarak dağılan soydaşlarına seslenen Vehb, herkesin ülkesine güvenli biçimde dönmesini istediğini belirtti.

Vehb, gelecek yılın kendilerine daha da güzel müjdeler getirmesini umduğunu söyledi.

Hama kentinden kutlamalara gelen çift Muhammed ve Heye el-Fadıl da 2025'e ilişkin ümitli olduklarını belirtti.

Muhammed, "Elhamdülillah, mutluyuz. İşlerin daha da iyiye gitmesini ümit ediyoruz. Yeni Suriye'nin eskisinden daha iyi olmasını diliyoruz. Büyük Suriye halkını, özgürlüğe kavuştuğu için tebrik ediyorum." dedi.

Yeni yılın korku mu ümit mi taşıdığı sorulan Muhammed, "Tabi ki ümit taşıyor. Artık korku yok. Eskiden hükümet denen şeyden korkardık. Bugün biz hükümete bir şey olmasından korkuyoruz. İnşallah ümit sevgi, Suriye halkının tamamının barış yılı olur." dedi.

Heye de 2025'in gelişinden mutlu olduğunu, sevinç yaşadığını, ümit taşıdığını paylaşarak, Türkçe "Teşekkürler" ifadesini kullandı.

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