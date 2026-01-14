Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Halep'i ziyaret etti
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Halep kentine ziyarette bulundu.
Ankara
Yılmaz, Halep Valilik Binası'nda Halep Valisi Azzam Garip ile bir araya geldi.
Garip, Büyükelçi Yılmaz'ı ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz'i Valilik Binası kapısında karşıladı.
Büyükelçi Yılmaz, Vali Garip ile yaptığı görüşmede Halep'i ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
