Dünya

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Halep'i ziyaret etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Halep kentine ziyarette bulundu.

Mustafa Deveci, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Halep'i ziyaret etti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Yılmaz, Halep Valilik Binası'nda Halep Valisi Azzam Garip ile bir araya geldi.

Garip, Büyükelçi Yılmaz'ı ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz'i Valilik Binası kapısında karşıladı.

Büyükelçi Yılmaz, Vali Garip ile yaptığı görüşmede Halep'i ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

