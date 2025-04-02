Suriyeli yetkili, PKK/YPG'nin Halep'ten çekileceğini, bazı unsurlarının İçişleri Bakanlığına bağlanacağını belirtti
Suriye yönetimi ile PKK/YPG arasında imzalanan anlaşmada, örgütün, Halep'ten çekilmesi ve buradaki sözde "iç güvenlik güçlerinin" tek bir yapı altında birleştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.
Halep/Ankara
Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında imzalanan anlaşmada, örgütün, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi ve buradaki sözde "iç güvenlik güçlerinin" tek bir yapı altında birleştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanması konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.
Terör örgütü PKK/YPG ile yapılan görüşmeye hükümet adına katılan Yarbay Muhammed Abdülgani, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki duruma ilişkin varılan anlaşma hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Abdülgani, "(Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'deki) Tüm askeri güçler Suriye'nin kuzeydoğusuna çekilecek. SDG'nin askeri durumunu ele almak üzere merkezi komiteler ve Savunma Bakanlığı tarafından belirli düzenlemeler yapılacak. İki mahallede herhangi bir askeri güç varlığı kalmayacaktır. Gerekli mekanizmeler kurulacak. Bu iki mahalle askeri güçlerden arındırılacak. Taraflar anlaşmanın uygulanması konusunda uyumlu ve işbirliği içerisinde." dedi.
Anlaşmanın "söz konusu mahallelerdeki mevcut yönetimin, sivil ve hizmet yönetiminin ilgili vilayet, belediye ve diğer resmi kurumlarla koordineli şekilde korunacağını açıkça belirten maddeler içerdiğini" belirten Abdülgani, "Yerel meclislerin entegrasyonu ve çalışma sistemlerini belirlemek için merkezi komiteler oluşturulacak." ifadesini kullandı.
Alıkoyulan kişilerin serbest bırakılması konusunda yakın zamanda pratik adımlar atılacağına işaret eden Abdülgani, "Şu anda istatistikler düzenleniyor. (8 Aralık 2024) Kurtuluştan sonra tutuklanan herkes serbest bırakılacaktır. Bu anlaşma, Halep ili ile sınırlı olup, merkezi komite aracılığıyla tüm cezaevlerinin boşaltılması yönünde yeni anlaşmalar yapılacaktır." diye konuştu.
Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de örgütün sözde güvenlik güçlerinin durumuna da değinen Abdülgani, "İç güvenlik güçlerine gelince, tek bir yapı altında birleştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve böylece bu mahallelerde durumu yönetmek için yardımcı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Anlaşmanın imzalanmasıyla alıkoyma vakalarının kaydedilmediğini savunan Yarbay Abdülgani, anlaşmada ayrıca söz konusu mahallelerde barikatların kaldırılmasına yönelik bir maddenin bulunduğunu ve güvenliği doğru şekilde sağlamak için kontrol noktalarının kurulmasına yönelik komitelerin oluşturulacağını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.