Suriye'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kamptan 173 aile tahliye edildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde devam eden şiddetli sağanak nedeniyle zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı 6 kamptan 173 aile tahliye edildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Suriye'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kamptan 173 aile tahliye edildi Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

İdlib

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Salih, şiddetli yağış nedeniyle iki günde İdlib kırsalındaki 6 kamptan 173 ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Salih, İdlib'in batısındaki Badama ve Hırbet el-Cevz bölgelerindeki kamplardan tahliye edilenlerin sığınma merkezlerinde temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Salih, tahliye çalışmalarına ek olarak ekiplerin yağmur sularının tahliyesi için de çalıştığını, su birikmesini azaltmak, çadırları ve içindeki eşyaları korumak için kampların içinde menfezler açtıklarını kaydetti.

Saha verilerine göre, iç savaş döneminde yerinden edilen yaklaşık bir milyon kişi, ülkenin kuzeyindeki 1150 kampta yaşıyor.

