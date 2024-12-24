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DRON - Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi’nde "Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri"nde konuşuyor. Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor.
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Dünya

Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti

Suriye'nin yeni yönetimi, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını bildirdi.

Irmak Akcan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti

Ankara

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık'ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

Genelgede, Noel Bayramı'na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.


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