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Dünya

Suriye'de silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyonlar sürüyor

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, başkent Şam ve Hama illerinde silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Suriye'de silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyonlar sürüyor Fotoğraf: Nabiaha al Taha/AA

Şam

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, güvelik operasyonları Şam'ın Meşru Dummar ve Dimas mahalleleri ile Hama'nın Kamhane, Eruz ve Hattab bölgelerinde yapıldı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Genel Güvenlik İdaresi son günlerde Tartus, Humus ve Lazkiye illerinde de uzlaşı çağrıları yapmış ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

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