Dolar
17.25
Euro
17.99
Altın
1,825.63
ETH/USDT
1,190.60
BTC/USDT
22,908.00
BIST 100
2,525.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ediyor.
logo
Dünya

Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bıraktı.

Ömer Koparan   | 13.06.2022
Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

Bab

Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonulan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan yedinci proje çerçevesinde, alıkonulan bazı kişiler serbest bırakıldı.

Çalışma grubu, 2 Temmuz 2021'de de cephe hattındaki Ebu Zindeyn bölgesinde 5'er kişiyi karşılıklı ve eş zamanlı salıvermişti.

Salıverme işlemi, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde, BM ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerinin kontrolünde uluslararası kurallara göre gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeryüzü Doktorları Derneği'nden 'Kurban Olsun, Sağlık Olsun Kampanyası'
Siirt'te Müküs Çayı'nda akıntıda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor
Van'ın Tuşba ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Şırnak'ta toprağa gömülü roketatar mühimmatları ele geçirildi
Beşir Derneği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Benzer haberler

Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

Suriye'de rejim ve muhalifler, alıkonulan 5'er kişiyi eş zamanlı serbest bıraktı

Terör örgütü PKK kaçırdığı çocukları "savaşçı" olarak kullanıyor

Esed rejiminin savaş suçu işlediğine dair yeni kanıt: Suriyeli 'mezar kazıcısı'nın itirafları

YPG/PKK, hapishanelerde alıkoyduğu 500 kişinin yerini değiştirdi

YPG/PKK, hapishanelerde alıkoyduğu 500 kişinin yerini değiştirdi
İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı

İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik askeri hareket hazırlığının hedefindeki bölgelerden Tel Rıfat

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik askeri hareket hazırlığının hedefindeki bölgelerden Tel Rıfat