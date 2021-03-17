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Dünya

Suriye'de rejim bölgesinde ekmek krizi yaşanırken, YPG/PKK ülkenin buğdayını Irak'a kaçırıyor

Terör örgütü YPG/PKK, yaklaşık bir aydır Irak'a tonlarca buğday sevkiyatını ABD gözetiminde gerçekleştiriyor.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 17.03.2021
Suriye'de rejim bölgesinde ekmek krizi yaşanırken, YPG/PKK ülkenin buğdayını Irak'a kaçırıyor Fotoğraf: Ula Muhammed/AA

Haseke

Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler ekmek kriziyle baş etmeye çalışırken, terör örgütü YPG/PKK ise işgalinde tuttuğu Haseke ilinde depoladığı tonlarca buğdayı yaklaşık 4 haftadır Irak'a taşıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke iline bağlı Rümeylan ve Malikiyye ilçelerinde geçen yaz çiftçilerden ucuza satın alarak depoladığı tonlarca buğdayı Irak'a taşıyor.

Irak plakalı tırlarla yaklaşık 1 aydır süren buğday sevkiyatları, ABD gözetiminde Simalka sınır kapısından yapılıyor.

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, geçen yıl, buğday hasadı döneminde defalarca karşı karşıya geldiği Esed rejiminin Kamışlı ilçesindeki Manuk Un Değirmeni'ne el koyarak çalışanların işlerine son verdi.

Manuk Değirmeni, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde en büyük ikinci un üretim merkezi olarak biliniyor.

Rejim bölgesindeki halk, ekmek bulamıyor

Esed rejiminin akaryakıt ve buğday tedarikinde yetersiz kalması nedeniyle başkent Şam, Halep, Humus ve Hama gibi kalabalık kentlerde bazı fırınlar durma noktasına geldi.

Kriz karşısında çaresiz kalan rejim, kontrolündeki vilayetlere tahsis ettiği un ve yakıt miktarlarında son dönemde kısıtlamaya gitti.

Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde yaşayan Suriyeliler, ekmek ve akaryakıt temini için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor.

YPG/PKK ve rejimin buğday kavgası

Geçen sene hasat mevsiminin yaklaşmasıyla terör örgütü ve Esed rejimi arasında buğday savaşı başlamıştı.

Rejim, terör örgütünün işgali altındaki Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerindeki çiftçilere örgütten daha iyi fiyat teklif ederken terör örgütü de iller arasında buğday taşımacılığını engellemiş ve bu yüzden de halkın tepkisini çekmişti.

Ancak Esed rejimi, Suriye lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini engellemek için haziran sonunda YPG/PKK ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği rejim, söz konusu bölgelerden buğday ve arpa alımını durdurmuştu.

Ancak Ekim 2020'de YPG/PKK ve Esed rejimi, bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Nitekim YPG/PKK işgalindeki alanlarda çiftçilerden satın alarak Kamışlı ilçesinde depoladığı buğdayı kendi kontrolündeki bölgeye taşımak isteyen Esed rejimi, terör örgütünün bir müddet engeline takılmıştı.

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