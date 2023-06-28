Dolar
26.08
Euro
28.55
Altın
1,909.75
ETH/USDT
1,856.30
BTC/USDT
30,272.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye ordusunun yerinden ettiği siviller, bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan siviller, Kurban Bayramı'nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı.

Ahmet Karaahmet  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Suriye ordusunun yerinden ettiği siviller, bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi

İdlib

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde yaşayanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Yoksulluğun yanı sıra göçün gölgesinde bayramı karşılayan siviller, bayram namazı için camilere akın etti.

İdlib merkezde ise stadyumda toplu bayram namazı kılındı.

Suriye ordusu ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki kamplara sığınan milyonlarca sivil, bir Kurban Bayramı'na daha evlerinden uzakta, zorlu yaşam şartları altında girdi.

Suriye ordusunun, İdlib'in güneyindeki Marathirme köyüne saldırıları sonucu yerinden edilen Halid Nicim, AA muhabirine, zorla yerinden edilenler olarak, ailelerin dağılmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Nicim, saldırlar sonucu ailelerin farklı bölgelere göç ettiğini ifade ederek, "Bayramı buruk geçiriyoruz. Ne annemizi ne de babamızı görebiliyoruz. Telefonla bayramlaşıyoruz. Köydeki gibi eski bayramlar yok." dedi.

Savaşın, bayramın neşesini kaçırdığını belirten Nicim, "Köyde yaşadığımız sıralarda bayramlarda akrabaları ziyaret eder, bayramlaşırdık, şimdi ise bayram namazını kılıp eve gidiyoruz. Tanıdığımız insanlar parmakla sayılacak kadar az." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan'dan Hatay'daki depremzedelere konteyner desteği
Europol raporuna göre PKK, terör örgütü listesinden çıkmak için AB'de lobicilik yapıyor
Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı
Güvenlik güçleri, Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesinde bayramda görev başında
Arabulucular, kira uyuşmazlıklarını en fazla bir ayda çözüme kavuşturacak

Benzer haberler

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Rize'de kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Bakan Kacır, İstanbul ve Kocaeli'de işçilerle bayramlaştı

Avrapa'da yaşayan Türkler, Kurban Bayramı için yurda gelmeyi sürdürüyor

Eti turşuyla sevenler tarihi turşucunun yolunu tutuyor

Eti turşuyla sevenler tarihi turşucunun yolunu tutuyor
Suriye ordusunun yerinden ettiği siviller, bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi

Suriye ordusunun yerinden ettiği siviller, bir bayrama daha evlerinden uzakta girdi
İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor

İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet