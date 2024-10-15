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Dünya

Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Suriye ordusunun Etarip ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

İdlib

Halep'in batısındaki 46. Tugay üssünde konuşlu rejim ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Etarip ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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