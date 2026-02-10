Dolar
43.63
Euro
51.96
Altın
5,029.11
ETH/USDT
2,016.90
BTC/USDT
69,068.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye ordusu, YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Suriye ordusu, YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladı

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, Suriye ile YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanması kapsamında, Suriye ordu güçlerinin Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği öğrenildi.

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da kar nedeniyle köy okullarında eğitime bir gün ara verildi
Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracı denize düştü
Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Suriye ordusu, YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladı

Suriye ordusu, YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladı

Bakan Güler: Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine uyması zorunluluktur

Suriye'de devrik rejim askerleri ile bazı PKK'lı teröristler Aynularab'dan Haseke'ye geçti

İsrail, Suriye'nin Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurarak öğrenci otobüsünün geçişini engelledi

İsrail, Suriye'nin Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurarak öğrenci otobüsünün geçişini engelledi
Suriye Petrol Şirketi yetkilileri Haseke'deki Rümeylan ile Süveydiyye petrol sahalarında incelemelerde bulundu

Suriye Petrol Şirketi yetkilileri Haseke'deki Rümeylan ile Süveydiyye petrol sahalarında incelemelerde bulundu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu'daki olaylar, Filistin meselesinin çözümünü engelleme yöneliminde gerçekleşiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Orta Doğu'daki olaylar, Filistin meselesinin çözümünü engelleme yöneliminde gerçekleşiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet