Suriye ordusu, YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladı
Suriye ordusu, terör örgütü YPG ile varılan mutabakat kapsamında Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığını duyurdu.
Şam
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, Suriye ile YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanması kapsamında, Suriye ordu güçlerinin Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığı belirtildi.
Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği öğrenildi.
Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.