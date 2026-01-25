Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu.
Şam
Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.
Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.
Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.
Suriye devlet televizyonu: Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi öldürdü
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.
YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.
Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.
Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.